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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü

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Giriş: 09.07.2023 17:24
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
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