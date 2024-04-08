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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu: İsrail'e karşı bir dizi tedbir aldık

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 19:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail'i herkes kınıyor, işlediği suçları lanetleniyor." dedi.
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