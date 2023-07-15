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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Millet FETÖ’yü tarihin çöplüğüne attı

A Haber
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Giriş: 15.07.2023 17:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya’nın başkenti Cakarta'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu. Bakan Fidan, milli güvenliğin en önemli konularından birinin FETÖ'yle mücadele olduğunu söyledi; "15 Temmuz gecesi, milletin iradesi FETÖ'yü tarihin çöplüğüne attı" dedi.
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