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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Lavrov görüşmesi başladı

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Giriş: 31.08.2023 16:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fidan ve mevkidaşı Sergey Lavrov’un fotoğrafını paylaştı.
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