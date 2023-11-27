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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya'da! Akdeniz için Birlik Forumu'nda gündem İsrail-Filistin çatışması

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 16:09
Güncelleme:27.11.2023 16:09
Akdeniz için Birlik Örgütü'nün 8. Bölgesel Forumu, İspanya'nın Barcelona kentinde, İsrail ve Filistin çatışması ana gündemiyle başladı. Foruma Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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