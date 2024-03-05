05 Mart 2024, Salı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi!
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cidde kentinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.