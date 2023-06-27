27 Haziran 2023, Salı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü! İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye diplomasisi masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alındı.