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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü! İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye diplomasisi masada

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Giriş: 27.06.2023 18:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve Suriye’ye yönelik insani yardımlar ele alındı.
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