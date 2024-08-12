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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 18:13
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile görüştü
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