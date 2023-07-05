Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü’deki zirvede konuştu

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. İsrail'in, Harem-i Şerif'e yönelik radikal provokasyonlarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermenin ise milyarlarca kişiye hakaret olduğunu söyledi.

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