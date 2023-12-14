14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2023 12:42
Güncelleme:14.12.2023 12:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan Bakü’de
Bakan Fidan Bakü'de
Teröristler inlerinde vuruluyor
Teröristler inlerinde vuruluyor
Gazze katliamı 69 gündür sürüyor
Gazze katliamı 69 gündür sürüyor
CHP MYK ve Parti Meclisi’ni topluyor!
CHP MYK ve Parti Meclisi'ni topluyor!
Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak?
Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak?
Somalili sanık Türkiye’ye gelecek
"Somalili sanık Türkiye'ye gelecek"
MİT’ten SİHA ile nokta operasyon!
MİT’ten SİHA ile nokta operasyon!
Cumhur İttifakı’nda yerel seçim çalışmaları
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları
Dünyayı dehşete düşüren kare!
Dünyayı dehşete düşüren kare!
CHP, DEM ile ittifak mı yapacak?
CHP, DEM ile ittifak mı yapacak?
ABB’de yolsuzluk iddiası
ABB'de yolsuzluk iddiası
49 ilde Narkogüç Operasyonu
49 ilde Narkogüç Operasyonu
Daha Fazla Video Göster