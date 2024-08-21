21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem Gazze
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumu ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.