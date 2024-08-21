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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü! Gündem Gazze

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 12:46
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinin son durumu ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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