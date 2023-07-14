Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Cakarta'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede NATO zirvesinde alınan kararlar ve Afganistan'daki gelişmeler konuşuldu. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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