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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 12:44
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Cakarta'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede NATO zirvesinde alınan kararlar ve Afganistan'daki gelişmeler konuşuldu. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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