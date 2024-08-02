Dışişleri Bakanı Fidan'dan katil Katz'a sert tepki: Hadsizlik ve arsızlık abidesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir." diyen Bakan Fidan, "Bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir." ifadelerini kullandı.

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