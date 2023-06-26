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Dışişleri Bakanı Fidan Karadağ Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ile görüştü

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Giriş: 26.06.2023 20:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Karadağ’da Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç’le görüştü. Öte yandan Bakan Fidan, Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında konuştu.
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