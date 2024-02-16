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Dışişleri Bakanı Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile görüştü!

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Giriş: 16.02.2024 22:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih’te Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ile bir araya gelmişti.

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Bakan Fidan Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile görüştü!
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