28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi: İyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptıkları ikili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, basın toplantısında bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek "Her iki ülke (Türkiye ve Azerbaycan) daima bir millet iki devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da iyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edecektir" dedi.