Dışişleri Bakanı Fidan ABD’de! ABD temaslarında gündem ne?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dışişleri bakanı hakan fidan, önemli temaslar gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, bugün ise Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek. Peki gündemde neler var? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu detayları A Haber’e anlattı.

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