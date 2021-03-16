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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 16.03.2021 15:00
Güncelleme:16.03.2021 15:22
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor. Vize için olumlu adımlar atabiliriz'' dedi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
''Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye'nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var. AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız.

VİZE İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATABİLİRİZ
Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor.

Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB'nin zaman oynamaması gerekiyor.

SURİYE İÇ SAVAŞI
Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabilecek yönler de var. Karamsar olabileceğimiz yönler de var. 13 milyon Suriyeli evini terk etti. İki buçuk milyon Suriyeli okula gidemiyor. İnsani dram var.

Çabalarımız sonrasında Cenevre, Astana sürecini başlattık. Sonuçta biz çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz, toprak bütünlüğü sağlanmalı ve insanlar evine dönebilmeli. Suriye'de terör örgütü ile mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Sahada insani yardımların oluşturulması için çalışmalıyız. Yardımların yüzde 100'ü bizim topraklarımızdan geçiyor.''

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