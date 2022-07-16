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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nda Batı’ya FETÖ tepkisi

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Giriş: 16.07.2022 13:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı basına 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili makale kaleme aldı. Bakan Çavuşoğlu makalede Batı'ya FETÖ'ye desteğinizi kesin mesajı yolladı. Terörle mücadelenin Batı’nın çifte standartına son vermesi gerektiğini yazdı.
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