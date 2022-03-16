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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da: Ukrayna krizine çözüm için Moskova’dayız

A Haber
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Giriş: 16.03.2022 09:44
Türkiye, Ukrayna savaşına kalıcı çözüm için önemli bir adım daha attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından gece saatlerinde Rusya'ya gitti. Bugün Moskova'da temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu yarın da Ukrayna'ya geçecek.
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