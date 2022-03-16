16 Mart 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya’da: Ukrayna krizine çözüm için Moskova’dayız
Türkiye, Ukrayna savaşına kalıcı çözüm için önemli bir adım daha attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından gece saatlerinde Rusya'ya gitti. Bugün Moskova'da temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu yarın da Ukrayna'ya geçecek.