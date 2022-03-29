29 Mart 2022, Salı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.