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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 15:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.
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