Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ Kırgızistan için de tehdittir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" açıklamasında bulundu. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ise "Kırgızistan ile Türkiye dili bir dini bir iki kardeş ülkedir.İki ülke arasında herhangi siyasi sorun yoktur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, mevkidaşıyla ikili ilişkileri her boyutuyla ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin de iki ülkenin kardeşliğinin bir nişanesi olduğunu söyledi.





"FETÖ KIRGIZİSTAN İÇİN DE TEHDİTTİR"

Çavuşoğlu, eğitim ya da diğer alanlarda FETÖ gibi terör örgütlerine ihtiyaç bulunmadığına dikkati çekerek "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir." ifadesini kullandı.

Bunu her vesileyle dile getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu tür terör örgütlerinden de suç şebekelerinden de inşallah tamamen kurtulacağız." diye konuştu.

İki ülkenin eğitim ve bilim alanında da iş birliğini geliştirdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Maarif Vakfının Kırgızistan'da eğitim kalitesi çok iyi olacak şekilde anaokulundan liseye kadar okullar açacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Maarif okulu, Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.