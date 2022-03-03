03 Mart 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu! Türk vatandaşlarının tahliyesinde son durum ne?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan bugün yola çıkan 406 kişi ile beraber tahliye edilen toplam Türk vatandaşı sayısının 9 bin 653 olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz."