Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dengeli politikamızı sürdüreceğiz

Son dakika haberine göre… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi. Çavuşoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, “Dengeli politikamızı sürdüreceğiz. Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerdeniz.” dedi.

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