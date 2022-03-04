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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dengeli politikamızı sürdüreceğiz

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Giriş: 04.03.2022 15:51
Son dakika haberine göre… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi. Çavuşoğlu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, “Dengeli politikamızı sürdüreceğiz. Her iki tarafla diyalog kurabilen nadir ülkelerdeniz.” dedi.
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Dengeli politikamızı sürdüreceğiz
"Dengeli politikamızı sürdüreceğiz"
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