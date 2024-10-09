09 Ekim 2024, Çarşamba
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Discord ve Telegram'da iki gözaltı daha
Sosyal medyada Discord ve Telegram'da çocuklara şantaj yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubunun yöneticileri olduğu belirlenen E.K. ve A.T adlı iki çocuğun, yine Discord'da paylaşım yapan B.T. ve Telegram'da "Hz Ebu Cehil" isimli grupta paylaşım yapan A.D.C. adında çocukların muhafaza altına alındığını açıkladı.