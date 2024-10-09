09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Discord ve Telegram'da iki gözaltı daha

Discord ve Telegram'da iki gözaltı daha

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 08:44
Sosyal medyada Discord ve Telegram'da çocuklara şantaj yapıldığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan "C31K" isimli grubunun yöneticileri olduğu belirlenen E.K. ve A.T adlı iki çocuğun, yine Discord'da paylaşım yapan B.T. ve Telegram'da "Hz Ebu Cehil" isimli grupta paylaşım yapan A.D.C. adında çocukların muhafaza altına alındığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Discord ve Telegram’da iki gözaltı daha
Discord ve Telegram'da iki gözaltı daha
Sosyal medyanın kirli eli sanal mafya!
Sosyal medyanın kirli eli "sanal mafya”!
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kaç masumunun daha ölmesi lazım?
CHP’li İBB çocukları Mahu sapkınlarına emanet etti!
CHP’li İBB çocukları "Mahu" sapkınlarına emanet etti!
Başkan Erdoğan’dan cezasızlık algısına karşı talimat
Başkan Erdoğan'dan "cezasızlık algısı"na karşı talimat
Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!
Korku evi duvarında başı kesilmiş cansız manken!
Meclis’te kapalı İsrail oturumu! Tutanaklar 10 yıl boyunca gizli kalacak
Meclis’te kapalı "İsrail" oturumu! Tutanaklar 10 yıl boyunca gizli kalacak
Narin babaevinde mi öldürüldü?
Narin babaevinde mi öldürüldü?
Cenaze namazında imam Sıla bebekten helallik istedi!
Cenaze namazında imam Sıla bebekten helallik istedi!
Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’nun!
Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’nun!
Halk otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı! 17 kişi yaralandı
Halk otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı! 17 kişi yaralandı
Karadeniz’in saklı cenneti: Bayburt
Karadeniz’in saklı cenneti: Bayburt
Daha Fazla Video Göster