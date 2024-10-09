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Discord ve İncel nedir? Nasıl çalışır? Uzman isim A Haber'de anlattı

Discord ve İncel nedir? Nasıl çalışır? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:58
Discord'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Discord'taki tehlike ne? İncel ne demek? Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kırık, "Toplu bir seferberliğe ihtiyacımız var" dedi.
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Discord ve İncel nedir?
Discord ve İncel nedir?
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