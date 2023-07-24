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Dış politikada kritik günler! Başkan Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor
SUUDİ ARABİSTAN
- YATIRIM, SAVUNMA SANAYİİ, ENERJİ VE İLETİŞİM ALANINDA 5 ANLAŞMA
KATAR
- ÖNEMLİ YATIMLAR VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN İMZALAR
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
- 50.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 13 ANLAŞMA
FİLİSTİN İLE İLİŞKİLER
- DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS 24-25 TEMMUZ'DA ANKARA'DA OLACAK
- 25 TEMMUZ'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
NETENYAHU'NUN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ
26 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARET SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ.
SURİYE İLE İLİŞKİLER
- 10 MAYIS'TA 4 ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ.
- 20 HAZİRAN'DA ASTANA'DA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI GÖRÜŞTÜ
- TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN İLERLETİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANMASINA KARAR VERMİŞ, BU KAPSAMDA; DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI, SAVUNMA BAKANLIĞI VE İSTİHBARATIN KATILIMIYLA DÖRTLÜ KOMİTE KURULMASINA KARARLAŞTIRILMIŞTI.
MISIR İLE YENİ DÖNEM
- ERDOĞAN İLE SİSİ DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİNDE GÖRÜŞTÜLER
- KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLER ATANDI
- SİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ
YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER
- ERDOĞAN - MİÇOTAKİS LİTVANYA'DA NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞTÜ