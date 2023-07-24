Dış politikada kritik günler! Başkan Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini kesintisiz olarak sürdürüyor. NATO zirvesindeki önemli temaslardan sonra Körfez turuna çıkan Başkan Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile önemli iş birliklerinin temellerini atarak yurda döndü. Bu hafta Ankara’da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı konuk edecek olan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotaki ile de görüşecek. Tahıl koridoru için ise Putin ile temaslarda bulunması bekleniyor. Dış politikadaki kritik temasları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

SUUDİ ARABİSTAN

- YATIRIM, SAVUNMA SANAYİİ, ENERJİ VE İLETİŞİM ALANINDA 5 ANLAŞMA

KATAR

- ÖNEMLİ YATIMLAR VE İŞ BİRLİĞİ İÇİN İMZALAR

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

- 50.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 13 ANLAŞMA

FİLİSTİN İLE İLİŞKİLER

- DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS 24-25 TEMMUZ'DA ANKARA'DA OLACAK

- 25 TEMMUZ'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

NETENYAHU'NUN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

26 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ZİYARET SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

- 10 MAYIS'TA 4 ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ.

- 20 HAZİRAN'DA ASTANA'DA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI GÖRÜŞTÜ

- TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN İLERLETİLMESİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANMASINA KARAR VERMİŞ, BU KAPSAMDA; DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI, SAVUNMA BAKANLIĞI VE İSTİHBARATIN KATILIMIYLA DÖRTLÜ KOMİTE KURULMASINA KARARLAŞTIRILMIŞTI.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

- ERDOĞAN İLE SİSİ DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİNDE GÖRÜŞTÜLER

- KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLER ATANDI

- SİSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

- ERDOĞAN - MİÇOTAKİS LİTVANYA'DA NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞTÜ