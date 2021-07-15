Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?

Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü hainler 15 Temmuz gecesi darbe yapamaya kalkıştı. Alçak girişime millet “Dur” dedi. Milletin sesi tanklara nasıl 'dur' dedi? Darbe girişimi nasıl bertaraf edildi? Karanlık gece nasıl destana dönüştü? A Haber canlı yayınına katılan Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu.

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