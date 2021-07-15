15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?

Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2021 09:18
Güncelleme:15.07.2021 09:34
Türkiye’yi ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü hainler 15 Temmuz gecesi darbe yapamaya kalkıştı. Alçak girişime millet “Dur” dedi. Milletin sesi tanklara nasıl 'dur' dedi? Darbe girişimi nasıl bertaraf edildi? Karanlık gece nasıl destana dönüştü? A Haber canlı yayınına katılan Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hainlere Kahramankazan “Dur” dedi”
Hainlere Kahramankazan “Dur” dedi”
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu görevden alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu görevden alındı
Külliye’de 5 yıl önce neler yaşandı?
Külliye’de 5 yıl önce neler yaşandı?
Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?
Dirilişten destana 15 Temmuz! O gece neler yaşandı?
Bir Ömer çıkar haini alnından vurur!
Bir Ömer çıkar haini alnından vurur!
Rize Valisi: Birçok köy yolumuz kapandı
Rize Valisi: Birçok köy yolumuz kapandı
Rize Belediye Başkanı: Can kaybımız yok
Rize Belediye Başkanı: Can kaybımız yok
Başkan Erdoğan'dan flaş talimat
Başkan Erdoğan'dan flaş talimat
CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri!
CHP'li vekillerden trafik sorununa akla ziyan çözüm önerileri!
Şehit babası: Yine aynı şey yaşansa...
Şehit babası: "Yine aynı şey yaşansa..."
PKK katliamı: 35 cansız bedeni bulundu
PKK katliamı: 35 cansız bedeni bulundu
Sinovac ve BioNTech aşısı açıklaması
Sinovac ve BioNTech aşısı açıklaması
Daha Fazla Video Göster