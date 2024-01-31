Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesinde 8 önemli ana başlığa değindi. O maddelerden biri de "afetlere dayanıklı dirençli şehirler" oldu. Peki dirençli şehir nedir, nasıl kurulacak? İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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