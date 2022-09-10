Diplomatik merkez İstanbul! Dünyanın gözü kulağı artık İstanbul’da

Yakın tarihimizde birçok önemli anlaşmaya ev sahipliği yapan Avrupa başkentleri, bu özelliklerini İstanbul'a kaptırmak üzere. Geçmişte dünyanın önde gelen diplomatik merkezlerinden biri olan İstanbul artık anlaşmaların da imzalandığı merkez kent oldu. Başta Batı ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın gıpta ile seyrettiği İstanbul'un başarı hikayesi, haberimizde...

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