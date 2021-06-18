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Diplomasinin nabzı Antalya'da atıyor! Zirvenin açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2021 10:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün de Antalya'da olacak ve diploması forumunda konuşacak. Foruma 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katılacak. Bölgesel ve küresel meseleler çözüm odaklı masaya yatırılacak. Antalya'dan detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.
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