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Diplomasinin merkezi Türkiye! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da buluştu

Diplomasinin merkezi Türkiye! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 10:32
Dünya diplomasisinin merkezi olan Türkiye, krizlerin çözümü içim yine ev sahipliği yapıyor. Rusya ve ABD heyetleri bir kez daha İstanbul’da buluştu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu değerlendirdi.
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Diplomasinin merkezi Türkiye! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da buluştu
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