10 Nisan 2025, Perşembe
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Diplomasinin merkezi Türkiye! ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da buluştu
Dünya diplomasisinin merkezi olan Türkiye, krizlerin çözümü içim yine ev sahipliği yapıyor. Rusya ve ABD heyetleri bir kez daha İstanbul’da buluştu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu değerlendirdi.