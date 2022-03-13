13 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı
Diplomasinin kalbi Antalya’da attı. Üç gün süren foruma yirmiye yakın devlet ve hükümet başkanı katıldı. Dünya ülkelerinin üçte ikisi temsilci gönderdi. Gelişmeler Antalya’dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.