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Diplomasinin kalbi Antalya'da attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2022 18:15
Diplomasinin kalbi Antalya’da attı. Üç gün süren foruma yirmiye yakın devlet ve hükümet başkanı katıldı. Dünya ülkelerinin üçte ikisi temsilci gönderdi. Gelişmeler Antalya’dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Diplomasinin kalbi Antalya’da attı
Diplomasinin kalbi Antalya'da attı
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