13 Ocak 2022, Perşembe
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Dini değerlere yönelik hazımsızlık sürüyor! CHP’ye göre sabah namazı laikliğe aykırı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan sözlerine tepkiler sürerken, İslami değerlerin öğretilmesine yönelik bir başka olay ise Kırıkkale'de yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın kurucu genel başkanı olduğu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Kırıkkale'de uygulanan "sabah namazı buluşmalarının" laikliğe aykırı olduğunu belirterek dava açtı.