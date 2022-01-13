13 Ocak 2022, Perşembe
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Dilara Yıldız’ın acı vasiyeti ortaya çıktı: Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın
İstanbul’da avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından katledilmişti. Yıldız'ın aylar önce öleceğini hissetmiş gibi avukat arkadaşına, "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın" dediği ortaya çıktı. Öte yandan Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca eve gelmesini bekleyen eski nişanlısı Oktay Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de Emniyet’te sorguya alındığı iddia edildi.