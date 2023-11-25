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Dilan Polat’tan intihar telefonu! Cezaevinde mutsuzmuş…

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Giriş: 25.11.2023 12:49
Kara para aklama, yasa dışı bahis, vergi kaçırma... Bu suçlamaların ucunun nereye çıktığı, artık herkesçe biliniyor. Dilan-Engin Polat çifti ayrı cezaevlerinde kalıyor. Aralarında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve 'Dilan Polat'ın, konuşma sırasında eşine kurduğu bir cümleyle ailenin avukatları soluğu cezaevinde aldı. İşte panik yaratan o görüşmenin detayları.
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Dilan Polat’tan intihar telefonu!
Dilan Polat’tan intihar telefonu!
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