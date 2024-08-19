Dilan Polat’a tahliye kararı! Dilan Polat ne zaman serbest olacak?

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat’ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi. Almaçayır Dilan Polat'ın akşam saatlerinde tahliye edilebileceğini açıklarken bahsedilen gizli tanıdığın somut bir delili olursa tekrardan tutuklama olabileceği konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN