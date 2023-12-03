03 Aralık 2023, Pazar
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.