03 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2023 12:17
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.
Polat çiftine yeni soruşturma! Uyuşturucu...
Polat çiftine yeni soruşturma! Uyuşturucu...
Akşener’den kurmaylara konuşma yasağı
Akşener'den kurmaylara konuşma yasağı
Ankara’da köstebek yuvasını andıran görüntüler!
Ankara’da köstebek yuvasını andıran görüntüler!
CHP kampının gündeminde ittifaklar mı var?
CHP kampının gündeminde ittifaklar mı var?
İstanbul’da Montessori zirvesi düzenlendi!
İstanbul’da Montessori zirvesi düzenlendi!
Su ürünleri yerleştiricilerine destek!
Su ürünleri yerleştiricilerine destek!
İftiraya savunma yapmak rencide edici
"İftiraya savunma yapmak rencide edici"
Gazze ölüme mahkum ediliyor!
Gazze ölüme mahkum ediliyor!
Polis ’icra’ çetesini nasıl çökertti?
Polis 'icra' çetesini nasıl çökertti?
Filistinli genç kardeşlerine ulaşmıyor!
Filistinli genç kardeşlerine ulaşmıyor!
Kafes-15’te paketlendi!
Kafes-15'te paketlendi!
Fransa’da bıçaklı saldırı: 1ölü 2 yaralı
Fransa’da bıçaklı saldırı: 1ölü 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster