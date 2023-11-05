Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan ve Engin Polat çifti için karar verildi

Resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklama gibi 4 farklı suçtan gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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