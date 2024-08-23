23 Ağustos 2024, Cuma
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Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber'de yanıt buldu
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından dolayı 9,5 ay süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından, Polat ve eşi Engin Polat'ın el konulan lüks araçlarının akıbeti gündeme geldi. Tahliye sonrası Dilan Polat'ın, el konulan lüks araçlarını geri almak için dava açtığı iddia edildi. Peki Dilan Polat arabalarını geri alabilecek mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuyla ilgili avukat Zafer İşeri ile görüştü.