23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber'de yanıt buldu

Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi? O soru A haber'de yanıt buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2024 10:34
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, "kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından dolayı 9,5 ay süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından, Polat ve eşi Engin Polat'ın el konulan lüks araçlarının akıbeti gündeme geldi. Tahliye sonrası Dilan Polat'ın, el konulan lüks araçlarını geri almak için dava açtığı iddia edildi. Peki Dilan Polat arabalarını geri alabilecek mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuyla ilgili avukat Zafer İşeri ile görüştü.
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
Dilan Polat lüks araçlarını geri alabilecek mi?
İzmir’de halkı isyan ettiren görüntüler!
İzmir'de halkı isyan ettiren görüntüler!
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma!
Boğaz'da izinsiz inşaata soruşturma!
DEAŞ’a GÜRZ-9 operasyonu!
DEAŞ'a GÜRZ-9 operasyonu!
KKTC lideri Ersin Tatar’dan A Haber’de!
KKTC lideri Ersin Tatar'dan A Haber'de!
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Sisi Türkiye’ye geliyor
Sisi Türkiye'ye geliyor
Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir
"Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir"
ABD’nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Orta Doğu’da hiç görmemiştim!
"Orta Doğu'da hiç görmemiştim!"
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Maymun çiçeği karantinası yok
"Maymun çiçeği karantinası yok"
Daha Fazla Video Göster