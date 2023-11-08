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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Harçlık' dediği rakam şoke etti

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Giriş: 08.11.2023 10:13
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi pes dedirtti. Polat, ifadesinde "2 milyon lira eşime ihtiyaçları için para gönderdim. 7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık olarak yolladım. Anneanneme de gelir olsun diye şirket kurdum" dedi.
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