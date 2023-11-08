08 Kasım 2023, Çarşamba
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Dilan Polat ile Engin Polat tutuklandı! Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Harçlık' dediği rakam şoke etti
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi pes dedirtti. Polat, ifadesinde "2 milyon lira eşime ihtiyaçları için para gönderdim. 7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık olarak yolladım. Anneanneme de gelir olsun diye şirket kurdum" dedi.