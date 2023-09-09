09 Eylül 2023, Cumartesi
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Diktatör Kemal! Elini sıkmak isteyen CHP Belediye Başkanı Arslan Kılıçdaroğlu'nun korumaları tarafından tartaklandı
CHP'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, ayrıldığı sırada yanında yer alan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Genel Başkanının korumaları tarafından tartaklandı. Yaşanan durum karşısında şoke olan Arslan, "Bu nasıl korumalık ben de bu partinin belediye başkanıyım" diyerek isyan etti.