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Dikkat işlem yaptığınız ATM kartınızı yutabilir! İşte dikkat edilmesi gereken 5 madde

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 09.07.2024 10:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ATM'lerde önemli bir güncelleme yaparak kullanıcıların finansal işlemlerini daha güvenli hale getirdi. Yapılan güncellemelerle belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi.
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