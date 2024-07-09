Dikkat işlem yaptığınız ATM kartınızı yutabilir! İşte dikkat edilmesi gereken 5 madde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ATM'lerde önemli bir güncelleme yaparak kullanıcıların finansal işlemlerini daha güvenli hale getirdi. Yapılan güncellemelerle belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi.

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