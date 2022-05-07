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Didim Belediyesi sahildeki palmiye ağaçlarını neden söktü?

A Haber
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Giriş: 07.05.2022 15:47
Aydın'da "Didim Belediyesi yol çalışması ve çevre düzenlemesine başlamak için yaz sezonunun açılmasını mı bekledi?" tepkileri sürerken dün palmiye ağaçlarının sökülme şekli tepki çekti. Sahilde ve bölgede bulunan tatilciler, işletmeciler ve halk, gürültü kirliliği sebebiyle durumdan şikâyetçiyken üstüne bir de ağaçlara zarar verilerek sökülmesi tepkilere neden oldu. Ayrıca bölgedekiler Didim Belediyesi'nin çalışmayı neden sezonun kapalı olduğu dönemde yapmadığını sorguluyor. Yıllardır sahilde duran palmiye ağaçlarının zarar verilerek sökülmesi tepkilere neden oluyor. Tepkilere neden olan palmiye sökümüyle ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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