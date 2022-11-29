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DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.11.2022 10:07
Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu, yürütülen bir soruşturma nedeniyle bir süredir aranıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan aşırı sol terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu iddia edilmiş, bu çerçevede gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalanmıştı.
DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu adliyede
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu adliyede
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