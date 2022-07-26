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DHKP/C'nin sözde Bursa sorumlusu yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2022 12:41
Güncelleme:26.07.2022 12:47
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bir eve düzenlenen baskında örgütün sözde bursa bölge sorumlusu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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