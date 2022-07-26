26 Temmuz 2022, Salı
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DHKP/C'nin sözde Bursa sorumlusu yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bir eve düzenlenen baskında örgütün sözde bursa bölge sorumlusu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.