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DHKP-C'li teröristlerin kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi

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10.05.2020
DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin havadan çekilen görüntüler ortaya çıktı.
DHKP-C'lilerin kirli provokasyon havadan görüntülendi
DHKP-C'lilerin kirli provokasyon havadan görüntülendi
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