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DHKP-C'li teröristlerin kirli provokasyonu havadan böyle görüntülendi
DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin havadan çekilen görüntüler ortaya çıktı.