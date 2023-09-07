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Deyrizor'daki son durum! MSB kaynakları: Bu yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi

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Giriş: 07.09.2023 12:26
Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir gazetecinin Suriye’nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, "Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
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