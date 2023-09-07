Deyrizor'daki son durum! MSB kaynakları: Bu yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir gazetecinin Suriye’nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, "Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

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