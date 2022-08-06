06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Devletten vatandaşa arsa desteği! Evi olmayanlara uygun fiyatlı arsa satılacak
Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı hükümet dört koldan çalışıyor. Sosyal konut projesine yönelik çalışmalar devam ederken; arsa satışı da başlatılacak. Evi olmayan vatandaşa devlet uygun fiyattan arazi satacak. Vatandaşa kendi evini inşa etmenin yolu açılacak.