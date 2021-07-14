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Devlet yatırımlarıyla Van’ın çehresi değişti! Muhteşem hizmete sayılı günler kaldı

A Haber
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Giriş: 14.07.2021 16:04
Van yapılan yatırımlarda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Van’ın ilçelerinden Erciş de bu yatırımlardan nasibini aldı. İlçede yaşanan değişim ve dönüşümü A Haber canlı yayınına katılan Erciş Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu anlattı. Nuri Mehmetbeyoğlu, “20 bin metre kara bir Millet Bahçesi projesi başlattık. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte sosyal bir ortamda rahatça vakit geçirebilecekleri bir yer arzu ediyoruz. Bu projemizi bu ay içerisinde hizmete alacağız.” diye konuştu.
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